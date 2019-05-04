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Türkiye ABD'nin GTS kararını durdurmasını bekliyor

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, 'Ülkemizin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı'ndan çıkarılması yönündeki kararın uygulamaya konulmaması yönündeki beklentimiz sürüyor.' açıklamasını yaptı.

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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, Türkiye'nin GTS Programı ile ilgili beklentisi ortaya konuldu.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ortaya koydukları 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması bakımından, iki ülke arasındaki ticareti engelleyebilecek uygulamalardan vazgeçilmesi yönündeki beklentilerimizi ABD tarafına her vesileyle iletmiştik. Bu bağlamda, ülkemizin GTS Programı'ndan çıkarılması yönündeki kararın uygulamaya konulmaması yönündeki beklentimiz sürüyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki "gelişmekte olan ülkeler" statüsünden çıkarma kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki son telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi teyit edilmişti. Buna ilaveten Ankara, ABD'nin GTS kararının söz konusu 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefiyle örtüşmediği açıklamasını yapmıştı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuyla ilgili açıklamasında, "Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda ABD Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında ortak çalışma grubu kuruyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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