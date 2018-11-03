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Türkiye, ABD'nin PKK/PYD ile angajmanını sonlandırmasını talep etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı John Rood ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde ABD’nin PYD/YPG ile angajmanının sonlandırılmasının gerek Türkiye’nin milli güvenliği, gerek Suriye’de sürdürülebilir barış ve istikrarın tesis edilmesi bakımından temel bir gereklilik olduğunun altı çizildi.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, 1-2 Kasım tarihleri arasında Vaşington’u ziyaret ederek ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı John Rood ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, iki müttefik ülke arasındaki ilişkilerin ve bölgesel konulara ilişkin eşgüdümün artırılması imkanları ele alındı. Bu bağlamda mevcut işbirliği mekanizmalarının işlevsel hale getirilmesi üzerinde duruldu.
 
Görüşmelerde, Dışişleri Bakanları arasında daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası uyarınca ortak devriyelerin başlatılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek,  Yol Haritasının tüm unsurlarıyla uygulanmasının önemi vurgulandı.
 
Bu bağlamda, ABD’nin PYD/YPG ile angajmanının sonlandırılmasının gerek Türkiye’nin milli güvenliği, gerek Suriye’de sürdürülebilir barış ve istikrarın tesis edilmesi bakımından temel bir gereklilik olduğunun altı çizildi.
 
PYD/YPG’nin geçtiğimiz günlerde Suriye sınırımızda yürüttüğü provokatif faaliyetlere angajman kurallarımız çerçevesinde misliyle karşılık verildiği, sınırımızın ötesindeki terör faaliyetlerini kim olursa olsun tolere etmeyeceğimiz ifade edildi.
 
Ayrıca, başta elebaşıları olmak üzere, ABD’deki FETÖ mevcudiyetine ilişkin hassasiyetlerimiz tekrar aktarılarak, yakın zamanda bu konuda somut adımlar atılması beklentimiz kayda geçirildi.

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