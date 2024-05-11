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  • Türkiye, Afganistan'daki sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı
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Türkiye, Afganistan'daki sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Bağlan vilayetinde meydana gelen seller sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

AA11 Mayıs 2024 Cumartesi 22:45 - Güncelleme:
Türkiye, Afganistan'daki sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

SELLER SONUCU YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 300'Ü AŞTI

Afganistan'da Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli seller yaşanırken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurmuştu.

Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, can ve mal kayıplarının artmasına yol açıyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.

Bağlan vilayetinde meydana gelen seller sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aşmıştı.

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