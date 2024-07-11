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Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdıklarını belirterek ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yaptıklarını duyurdu.

IHA11 Temmuz 2024 Perşembe 12:18 - Güncelleme:
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
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Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 88,2 milyar TL destek sağladık" dedi.

Bakan Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dâhil ettiklerini hatırlattı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yaptık" diye konuştu.

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat şartlarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarının altını çizen Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" diye konuştu.

  • Aile Destek Programı
  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • 4 Milyar TL Ödeme

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