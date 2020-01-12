12.01.2020 09:53 - Güncelleme: 12.01.2020 09:53

Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Almanya maçı saat kaçta? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finalde Almanya'nın rakibi oldu. Filenin Sultanları, Almanya'yı yenmesi halinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanacak. Türkiye Almanya voleybol maçı için heyecan dorukta. Türkiye Almanya voleybol maçına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE ALMANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye Almanya voleybol maçı Teve 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Milliler, bugün TSİ 19.30'da final maçında Almanya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 14 kişilik kadrosu ile idari ve teknik kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Pasörler: Naz Aydemir Akyol (Fenerbahçe Opet), Cansu Özbay (VakıfBank)

Pasör Çaprazları: Meryem Boz (Aydın B.Şehir Bld.), Ebrar Karakurt (VakıfBank)

Smaçörler: Hande Baladın (Eczacıbaşı VitrA), Meliha İsmailoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları), Tuğba Şenoğlu (Atlasglobal Yeşilyurt), Fatma Yıldırım (Fenerbahçe Opet)

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş (VakıfBank), Aslı Kalaç (Galatasaray HDI Sigorta)

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (Atlasglobal Yeşilyurt)

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI İDARİ VE TEKNİK KADROSU

TVF Milli Takımlar Sorumlusu: Kurtaran Mumcu

Takım Menajeri: Pelin Emniyetli

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Yardımcı Antrenörler: Alper Hamurcu, Recep Vatansever, Ahmet Can Erşimşek

İstatistik Antrenörleri : Artun Aksan, Fatih Yağcı

Kondisyoner: Alessandro Bracceschi

Fizyoterapist: Georgi Vasilev Bivolarski

Masör: Murat Beder

Psikolog: Seren Akıncı Özdurulmuş