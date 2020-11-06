Türkiye Ananın bütün çocuklarına çağrımızdır: Gelin PKK şiddeti ve terörüne karşı bir ortak payda, kırmızı çizgi inşa edelim!

06 Kasım 2020 Cuma 19:43 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 19:43

PKK, Hakkari’nin Derecik bölgesinde yol inşaatında çalışan işçilere füzelerle, uzun namlulu silahlarla saldırdı, 3 canımızı, evine ekmek götürmekten başka amacı olmayan 3 vatandaşımızı daha kaybettik. Birisi askere gitmeye, vatan borcunu yerine getirmeye hazırlanan daha 20 yaşında, murat almamış bir çocuk.

Kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Daha sonra düzenlenen operasyonlarda Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde, saldırıya katıldığı tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bu tek olayda da görüldüğü gibi, Türkiye artık emperyalist devletlerin taşeronluğunu yapan terör örgütlerinin istediği gibi cirit attığı bir ülke değildir.

Kimsenin ettiği yanına kalmaz, kalmıyor. Türkiye, kimsenin kendisine ettiğini yanına bırakmaz, bırakmıyor.

Ama ateş düştüğü yeri yakar.

Her seferinde ateş Türkiye Ananın bağrına düşüyor, hepimizi yakıyor. Nereye kadar? Nereye kadar PKK ocaklara ateş düşürmeye, ocaklar söndürmeye devam edecek?

Hiç düşündünüz mü PKK, bu sosyalist terör örgütü, bu cesareti nereden alıyor? Hiç düşündünüz mü PKK bu cesareti, şu veya bu sebeple onun vahşetine susanlardan alıyor.

Türkiye demokratik bir cumhuriyettir, bu topraklarda Kürtlerin de Türklerin de şiddetle elde edeceği bir şey yoktur! Bu topraklarda, bu bayrak altında yaşayan bütün kimlikler eşit ölçüde anayasal güvence altında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Uzun, sorunlu, darbelerle kıyılmış bir tarihten geldik, tabii ki eksiğimiz kusurumuz var, ama bunlar ancak kanın, şiddetin, silahın olmadığı meclislerde, aynı masada, yan yana diz dize konuşarak çözülebilir.

Biz aşağıda imzası olanlar, içinden geldiğimiz bu uzun darbelerle kıyılmış tarihin sıcak hafızasına binaen,

Öncelikle şu veya bu sebeple, şunu veya bunu hesap ederek PKK’nın vahşetine ses çıkarmayanlara sesleniyoruz: Eteğinizdeki taşı dökün, canımız yanıyor, sebeplerinizi, hesaplarınızı bir yana bırakın;

Sendika ve meslek örgütlerine, siyasi partilere, insan hakları örgütlerine, diğer sivil toplum kuruluşlarına ve;

Türkiye Vatanın bütün çocuklarına sesleniyoruz:

Canımız yanıyor, gelin eteğimizdeki taşları dökelim, sebeplerimizi, hesaplarımızı bir yana bırakalım;

Canımız yanıyor, gelin;

- PKK’nın şiddetini/terörünü kayıtsız şartsız ret ve mahkum edelim,

- Hepimizin anası olan Türkiye Ananın kucağında terörsüz, şiddetsiz, kansız, silahsız bir hayat için ortak bir arzu ve irade inşa edelim,

- Nereden gelirse gelsin her türlü şiddeti dışlayan bir ortak payda, bir Mutabakat, bir KIRMIZI ÇİZGİ inşa edelim, ikna ve rızaya dayalı demokratik siyaseti vazgeçilmez ortak payda kılan bir irade ve inisiyatif geliştirelim.

Zor değil, uzun zamandır bu eşikte bir sarkaç gibi sallanıyoruz, artık eşiği geçmeli, geçebiliriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İmzacılar:

Ertuğrul Başer, Yazar

Erdal Baykan, Prof. Dr.

Serdar Kaya, Eğitimci

Baki Murat, Yazar/Karikatürist

Ahmet Tezcan, Yazar/Gazeteci

Halil Apaydın Öğr. Gör

Erol Göka Prof. Dr., Yazar

Güldalı Coşkun, Yazar/Gazeteci

Bekir Cantemir, Yayıncı

Harun Tan, Tasarımcı, Sanat Yönetmeni

İsmail Kılıçarslan, Yazar/Şair

Selahattin Yusuf, Yazar

Fatih Ertugay Doç. Dr.

Gülcan Tezcan, Gazeteci/Yazar

M. Kürşad Birinci, Siyaset Bilimci – Araştırmacı

Özgür Kanbir, Dr

Çetin Kaya Koç

Mustafa Ekici, Gazeteci

Halime Kökçe, Gazeteci

Ömer Faruk Uysal, Avukat

Canev Uysal, Avukat

Murat Güzel, Şair/Yazar

Kurtuluş Dinçer, Prof. Dr.

Cem Sancar, Yazar

Atila Yayla, Prof. Dr.

Gökhan Yağmur, Avukat

Mehmet Acet, Gazeteci

Mazhar Bağlı, Prof. Dr.

İlhami Mısırlıoğlu, Gazeteci/Yazar

Fırat Purtaş, Prof. Dr., HBVÜ Öğretim Üyesi

Sadi Yumuşak, Yazar/Çevirmen,

Hacı Kantarcı, Avukat

Pervin Mısırlıoğlu

Osman Horata, Prof. Dr.

Mahir Nakip, Prof. Dr.

Necdet Subaşı, Sosyolog

Seçkin Yasar, Film Yönetmeni

Cem Mehmet Eren, Şair/Makine Mühendisi

Veysel Yenigül, Fikir Zemini Genel Yayın Yönetmeni

Ersin Çelik, Gazeteci

Hürriyet Mısırlıoğlu, Emekli

Hayatı Ünlü, Dr.

Yusuf Çaloğlu, Emekli Öğretmen

Mustafa Cüneyt Doğan, Avukat

Orhan Gülgün, Avukat

Safa Mürsel, Yazar/Avukat

A. Naim Okur, Yazar

Ercan Şen, Yayıncı/Yazar/Sosyolog

Murat Yılmaz, Dr.

Edibe Sözen, Prof. Dr.

Recai Cihan, İnşaat mühendisi

Ömer Faruk Alibeyoğlu, Endüstri mühendisi

Alirıza Atadal, Emekli Kimya Mühendisi

Ahmet Ergun Bedük, Eğitimci