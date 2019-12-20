Türkiye, anneleri yalnız bırakmadı

20.12.2019 02:43 - Güncelleme: 20.12.2019 02:43

Diyarbakır’da anne Hacire Akar, oğlunun dağa kaçırılmasının sorumlusu olarak gördüğü HDP’nin il başkanlığının önünde 22 Ağustos’ta oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı eylem sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos’ta evladına kavuştu. Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan diğerlerine de örnek oldu. Akar’ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer’in 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemine katılım günden güne arttı. Son olarak 8 Ekim’de oturma eylemine başlayan Hatice Ceylan’ın da 10 Aralık’ta 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer’e kavuşması, yüreği evlat hasretiyle yanan ve bekleyişini sürdüren annelere moral oldu. Annelere toplumun tüm kesimlerinden destek geldi

DUYGUSAL ANLAR

Tek arzuları kendilerinden koparılan evlatlarına kavuşmak olan ailelerin sesini tüm Türkiye duydu. Başkan Erdoğan’ın desteğini her fırsatta dile getirdiği Diyarbakır annelerini başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky ve büyükelçilerin yanı sıra siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kanaat önderi, din adamı, şehit ailesi, gazi, esnaf, muhtar, öğretmen ve gurbetçiler olmak üzere toplumun her kesiminden 5 bin kişi ziyaret etti. Acıların paylaşıldığı, desteklerin iletildiği ziyaretlerde kimi zaman dualar okundu kimi zaman da duygusal anlar yaşandı.

SANAT CAMİASI

Aralarında Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Yavuz Bingöl, Hasan Kaçan, Cengiz Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Hanifi Koç’un da bulunduğu çok sayıda sanatçı ve oyuncu ziyaretleri ile annelerin sesine kulak verdi, evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Anneleri Star da yalnız bırakmadı ve ziyaret etti.

GAZETECİ VE YAZARLAR

Halime Kökce, Gülcan Tezcan, Nagehan Alçı, Fadime Özkan, Deniz Kilislioğlu, Betül Soysal Bozdoğan, Zeynep Türkoğlu, Sevil Nuriyeva, Meryem İlayda Atlas, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, İnternet Haber Ankara Temsilcisi Hatice Kübra’nın da yer aldığı gazeteci, yazar ve televizyon sunucuları da ailelerle görüştü, yaşadıklarını dinledi, desteklerini iletti.

Memur-Sen, 15 Temmuz Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı, Kadın ve Demokrasi Derneği, Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Anadolu Yayıncılar Derneği, Hukukçular Derneği, Türkiye Kardeşlik Birliği ile Yedi Renk Tek Yürek Platformu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve üyeleri oturma eyleminin ilk gününden bu yana ailelere desteğini sürdürdü.

ŞEHİT AİLELERİ

15 Temmuz Derneği üyelerinden, şehit Prof. Dr. İlhan Varank’ın eşi Saadet Varank, ablası Ayşe Arslantürk, Mahir Ayabak’ın annesi Muteber Ayabak, Askeri Çoban’ın kızı Zehra Çoban, eşi şehit edilen ve kamuoyunda “Yıldız hemşire” olarak bilinen Yıldız Namdar ve ülkenin birçok ilinden gelen şehit yakınları annelerin yanında yer aldı, ziyaretleriyle onlara güç verdi. Bosna-Hersek’in Srebrenitsa Anneleri Derneği üyeleri de anneleri yalnız bırakmadı.

AVRUPA’DAN DESTEK

AP üyesi Tomas Zdechovsky, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Denetim Komisyonu Türkiye eş raportörleri Jakob Wienen ve Yoomi Renström, Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott ve Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya’nın da yer aldığı 9 ülkenin büyükelçisinin bulunduğu heyet annelerle görüştü.

EL BİRLİĞİ İLE ÇÖZECEĞİZ