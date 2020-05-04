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Türkiye aşığı Fransız'ın videosu tüm dünyada ses getirdi: Başkan Erdoğan halkıyla ilgileniyor

Antalya'da korona virüs salgınıyla mücadeleye ilişkin bir markette çektiği görüntüler tüm dünyada ses getiren Fransız Mourad Ghazli (48), bu kez de T.C. kimlik kartı ile istediği eczaneden 5 adet maske temin ettiği videoyu paylaştı.

IHA04 Mayıs 2020 Pazartesi 14:44 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 14:57
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Ghazli, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan halkı ile ilgilendiğini belirtirken, bu video da kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi.

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin önünde Türkiye’deki korona virüsle mücadeleyi anlatan bir video çekerek sosyal medya hesabında paylaşım yapan Ghazli, dünya çapında ses getirmişti. Ghazli’nin videosu çoğunluğu Fransız vatandaşı olan binlerce kişi tarafından paylaşılırken, 1 milyona yakın kişide izleyip yorum yapmıştı.

“RECEP TAYİP ERDOĞAN HALKI İLE İLGİLENİYOR”

Ghazli bu kez de Mahmutlar Mahallesi’ndeki Eczane’den Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile maske aldığı videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Elinde sadece kimlik kartıyla ilçedeki bir eczaneye giren Ghazli, maske var mı sorusuna evet cevabını aldıktan sonra kimliğini uzattı. 

Görevli personel kimliğin çip kaydını alıp bir poşette bulunan 5 adet maskeyi Ghazli’ye uzattı. Ghazli maskenen fiyatını sorduğunda ise ücretsiz olduğu söylerdi.

Maske macerasını baştan sonar çekip kaydeden Ghazli tüm bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ghazli videosunda, “Haftada 5 maskem ücretsiz, evet Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan halkı ile ilgileniyor” diye not düştü. Bu videoda kısa sürede dünya çapında izlendi.

Ekmek kuyruğunda saç saça baş başa kavga kameralara yansıdı

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