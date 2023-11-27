Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı yapıldı

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları 10. Toplantısı Bakü'de yapıldı. Toplantıya, Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze katıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov, ortak basın toplantısında, 10. kez yapılan bu görüşmelerin üç ülke arasındaki stratejik diyaloğun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Her üç ülkenin bölgesel barış ve istikrara önem verdiğini, her türlü tehlikenin önlenmesi ve işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Hasanov, terör ve bölücülük faaliyetlerinin bölgesel barış ve istikrara, ekonomik kalkınmaya tehdit oluşturduğunu, bununda tehlike arz ettiğini vurguladı.

Hasanov, "Bölge dışı devletlerin gerginliği tırmandırmaya yönelik çabalarını kabul edilemez bulduk. Tüm sorunların uluslararası hukuk temelinde, özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı gibi ilkeleri dikkate alarak, barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği bir kez daha ifade ettik" dedi.

Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında askeri, eğitim ve sağlık alanlarında iş birliklerinin ele alındığını, yeni tatbikatların düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Hasanov, "Üçlü düzeyde tatbikatların ve eğitim programlarının daha sıkı ve saha koşullarında gerçekleşmesinin önemini vurguladık. Bu tür tatbikatlar, askeri birimlerimiz arasında operasyonel uzlaşıya katkı sağlayacağı gibi üçlü işbirliğini yeni düzeye çıkarılması için temel oluşturulacak. Böylece bölgesel güvenliğe katkı sağlanacak. Azerbaycan olarak 2024 yılında üçlü düzeyde çeşitli askeri etkinlik planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasanov, üç ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve karşılıklı güvenin barış adına tüm taraflara bir örnek olduğunu belirterek, "Üçlü faaliyetimiz bölgesel istikrarın korunmasına yönelik bir barış mesajı olarak değerlendirilmelidir." diye konuştu.

Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze de üç ülke arasında askeri tatbikatların sürdürülmesi gerektiğinin önemine değindi.

Bu sene Gürcistan'da 7 uluslararası tatbikatın düzenlendiğini hatırlatan Burchuladze, Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatlarda aktif katılımcı olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayan Burchuladze, "Bu bizim için çok önemli. Tüm formatlarda bu tutumunuzu açıkladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Devletlerimizin sarsılmaz iradesinin göstergesi olarak, karşılıklı olarak toprak bütünlüğünü destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Burchuladze, Gürcistan'ın her zaman Güney Kafkasya'da barış ve istikrara katkıda bulunduğunu ve bölgesel barıştan yana olduğunu vurguladı.



