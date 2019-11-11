Türk sivil toplum kuruluşları, Barış Pınarı Harekatı sayesinde terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerindeki sivillere insani yardım için adeta seferber oldu.

Rasulayn ve Tel Abyad'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri Derneği ve Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu'nun da aralarında bulunduğu birçok kuruluş, bölgede insani yardım faaliyeti yürütüyor.

Önceden yapılan saha analizleri kapsamında sivillerin her türlü ihtiyacı, yardım kuruluşlarının ortak gayretiyle gideriliyor. Yardım kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güvenliği sağladığı bölgelerde kendilerine uzatılacak şefkat elini bekleyen ihtiyaç sahiplerine, gıda, içme suyu, temizlik malzemesi gibi yardımları ulaştırıyor.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KOORDİNE İÇİNDE

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerin zulmünden kurtulan Tel Abyad ve Rasulayn halkının gündelik yaşama dönmeye başladığını söyledi.