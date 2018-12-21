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ABD'nin Türkiye'nin Fırat’ın doğusuyla ilgili blöf yapıp yapmadığını araştırdığı ortaya çıktı

ABD’nin Suriye’deki askerleri çekme kararı almadan önce Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon’un günlerce Türk kaynaklarla görüşerek, Ankara’nın Fırat’ın doğusuna girme konusunda blöf yapıp yapmadığını araştırdığı ortaya çıktı.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 binden fazla asker ve diplomatı Suriye’den çekeceğini açıklamasının ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin günlerdir Türk kaynaklarıyla görüşüp, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna girip girmeme konusunda ne kadar ciddi olduğunu öğrenmeye çalıştığı ortaya çıktı. AKŞAM’a konuşan bir üst düzey ABD Dışişleri Bakanlığı kaynağı, “Genelde bu tür açıklamalar (Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna gireceğiz açıklaması) pazarlık unsurudur ya da blöftür. Türkiye’nin bu konuda ne kadar ciddi olup olmadığını araştırdık. Aldığımız cevaplar sonrası kararlı olduklarına kanaat getirdik. Pentagon da aynı şekilde kendi Türk kaynaklarını kullanarak Türkiye’yi anlamaya çalıştı. Pentagon’un bu kez karşı çıkmamasının nedeni büyük ihtimalle bu kararlılık” dedi. 
 
 

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