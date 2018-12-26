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Türkiye, Boko Haram'ın Nijerya'da gerçekleştirdiği terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığınca, ülkenin kuzeydoğusunda düzenlenen terör saldırısı kınandı.

  • AA
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Türkiye, Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram tarafından bugün düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısı sonucu 13 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.

 

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