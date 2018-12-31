Türkiye, bu yılı dolu dolu yaşadı: İşte 10 başlıkta 2018 yılı

Siyasetten sosyal konulara, askeri operasyonlardan dev yatırımlara, 2018 yılı Türkiye ve dünya gündemi için son derece hareketli geçti. Yeni yıla Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayan Türkiye’nin gündemi kâh soyağacı sorgulamakla, kâh bedelli askerlik müjdesi beklemekle geçerken, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda işlenen Kaşıkçı cinayeti ise dünya gündeminde uzun süre yer buldu.

İşte 2018 yılında Türkiye’nin konuştuğu 10 önemli başlık:

Zeytin Dalı Harekâtı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütü PKK/PYD-YPG işgali altındaki Afrin ve Azez’e bağlı Tel Rıfat’taki terör yuvalarına yönelik harekâta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “sahada fiilen başladı” sözleriyle 20 Ocak 2018’de start verdi.

Türkiye’nin sınır hattında oluşturulmak istenen terör koridoruna izin verilmeyeceğini tekrar tekrar açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bundan sonraki hedef Münbiç olacak.” diye açıkladığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 24 Mart 2018’e dek Bülbül, Cinderes, Mabatlı, Raco, Şeran ve Şeyh Hadid belde merkezleri ile 282 köy, 6 küçük yerleşim, 23 dağ ve tepe, 1 baraj, 1 havaalanı ve 1 üssün de dahil olduğu 50 stratejik noktadan oluşan toplam 332 bölge terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin işgalinden kurtarıldı.

Afrin kent merkezi 18 Mart’ta terörden arındırılırken, ilçenin tamamı 24 Mart 2018’de TSK ile ÖSO’nun kontrolüne geçti.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar operasyonu Genelkurmay Başkanlığı Karargâhından yönetirken, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel ise başarıyla sonuçlanan harekâtı bizzat sahada yöneten komutanımız olmuştur.

Afrin’de tam kontrolün sağlandığı 24 Mart tarihinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o güne dek 3 bin 740 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soyağacı sorgulama sistemi hizmete girdi

e-Devlet sistemi üzerinden devreye giren soyağacı sorgulama hizmeti 8 Şubat 2018’de devreye girdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hizmet, kısa sürede sistemin kilitlenmesine neden oldu.

Alt soy üst soy raporu hizmeti kullanıma girdikten itibaren bir saat içerisinde yaklaşık 33 bin sorgulama yapılırken, söz konusu belgelerde kardeşler gibi yan soylara ait bilgiler e-Devlet üzerinden paylaşılmadı.

24 Haziran seçimleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı sonrası kendisiyle görüşme yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kurmaylarıyla da bir araya geldikten sonra 18 Nisan 2018’de yaptığı açıklamayla, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Yüzde 84,3 gibi dünya genelinde eşine az rastlanır bir katılım oranının yaşandığı seçimlerde oyların yüzde 52,6’sını alan Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi Muharrem İnce’den 11 milyon fazla oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi.

AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ise parlamento seçiminde yüzde 53,7’lik oy oranı ile 344 koltuğun sahibi oldu.

OHAL sona erdi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişimi sonrası 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL uygulaması, 19 Temmuz 2018 tarihinde sona erdi. Bu süreçte terörle bağlantılı olduğu tespit edilen 127 bin kişi kamudan ihraç edildi.

Bedelli askerlik

Milyonlarca kişinin merakla beklediği bedelli askerlik teklifi, 25 Temmuz 2018’de TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kabul edilen maddeye göre, yurt dışında yaşayan vatandaşlar 2 bin avro bedel ödeyerek askerlik görevini yapmış sayılacak; bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 doğumlular yararlanabilecek, 15 bin TL bedel karşılığı 21 günlük askerlik hizmeti yapılacak.

3 Kasım 2018 tarihinde sona gelinen bedelli askerliğe 730 bin 775 kişi başvurdu, 635 bin 582 kişi ise bedelli askerlik başvuru ödemesini gerçekleştirdi.

TBMM’deki bütçe görüşmelerinde konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir sağlandığını ifade etti.

Cemal Kaşıkçı

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’dan, ülkesi Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiği 2 Ekim 2018 tarihinden itibaren haber alınamadı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ifadesiyle “tarihte görülmüş en kötü örtbas” çabasına giren Suudi Arabistan, başlarda inkâr ettiği cinayeti 20 Ekim günü itiraf etti.

Suudi Arabistan’dan İstanbul’a gönderilen profesyonel bir infaz timince katledildiği tespit edilen Cemal Kaşıkçı’nın cesedi hala bulunamazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise söz konusu cinayet emrinin “Suudi Arabistan’ın üst düzey yetkililerince” verildiğini açıkladı.

Olayla ilgili olarak Suudi Arabistan’la ilişkilerini riske atmak istemeyen ABD Başkanı Trump, dilinden düşürmediği 110 milyar dolarlık anlaşmayı gerekçe göstererek “bir yaptırım uygulamak istemediğini” açıklamış; fakat ABD Senatosu Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı sorumlu tutan tasarıyı 13 Aralık 2018’de kabul etti.

STAR Rafinerisi açıldı

Türkiye’nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayarak cari açığı 1,5 milyar dolar azaltacak olan STAR Rafinerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 19 Ekim 2018 günü açıldı.

Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliği taşıyan STAR Rafinerisi, Türkiye’nin ilk stratejik teşvik belgesi alan yatırım olma özelliğinin yanı sıra, bünyesinde 20 fabrika barındırıyor.

İstanbul Havalimanı açıldı

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı’nın ilk fazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla 29 Ekim 2018’de uçuşlara açıldı.

Dünyanın dört bir yanından 50’nin üzerinden üst düzey konuğun açılışına katıldığı İstanbul Havalimanı projesinde 120 bin kişi görev alacak.

Savunma Sanayii Zirvesi

12-13 Aralık 2018 tarihlerinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, T-625 genel maksat helikopterinin adının Gökbey olarak belirlendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Suriye’deki terör yuvalarına yönelik yeni operasyonun sinyalini de verdi.

Fırat’ın doğusuyla ilgili ikazlar yapılırken bir yandan da hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır. Münbiç yüzde 80-85'i ile tamamen Araplara ait olduğu halde şu anda orada terör örgütleri bulunuyor ve dürüst davranmıyorlar, oradaki teröristleri oradan hala çıkarmıyorlar. O zaman biz çıkaracağız, iş başa düştü.” diye konuştu.

ABD Suriye’den çekiliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 14 Aralık 2018’de gerçekleştirdiği kapsamlı telefon görüşmesinin ardından, ülkesinin Suriye’deki askeri varlığını kesin ve tam olarak sonlandıracağını açıkladı.

Askeri personelin 60 ila 100 gün içerisinde “yavaş ve tam bir koordinasyon” içerisinde çekileceğini açıklayan Trump’ın bu açıklaması dünya gündemine bomba gibi düşerken, ABD gündemini de derinden sarstı.

ABD’li çok sayıda komutanın şok olduğu açıklama, ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ve ABD Savunma Bakanı James Mattis’in istifasını da beraberinde getirdi.

Trump’ın çekilme kararı sonrası yapayalnız kalan terör örgütü PKK/PYD-YPG’ye uzun yıllardır verdiği destekle bilinen ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel ise bu kararı “karnına yediği bir yumruk” olarak yorumladı.