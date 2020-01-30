Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

AA 30.01.2020 21:27 - Güncelleme: 30.01.2020 21:27





Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum vilayetine bağlı Silgadji köyüne yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, kardeş Burkina Faso halkına, hükümetine ve hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziyede bulunuldu.

Kimliği belirsiz kişilerce Silgadji köyündeki pazar yerine hafta sonu düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 50 kişinin öldüğü bildirilmişti.