İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9422
  • EURO
    6,5984
  • ALTIN
    286.025
  • BIST100
    113459
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
Güncel

Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı ve ülke halkına başsağlığı diledi.

AA25.12.2019  17:09 - Güncelleme: 25.12.2019  17:09
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso’nun kuzeyindeki Soum bölgesinde yer alan Arbinda’da dün gece sivillere ve askeri birliklere yönelik terör saldırısında 40 kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.
 
Açıklamada, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
 
ULUSAL YAS
 
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, çatışmada 80 teröristin öldürüldüğünü, 7 asker ve 31'i kadın 35 sivilin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktarmıştı.
 
Kabore, teröristlere ait çok sayıda mühimmata ele konulduğunu belirtmiş, ülkede 48 saatlik ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.
 
7 BÖLGEDE OHAL SÜRÜYOR
 
Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 4 yılda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.
 
Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.
 
Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Alper Taş´tan çok tartışılacak itiraf: CHP´liler bana ´cumaya git´ dedi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliye 452 lira ek zam müjdesi
Emekliye 452 lira ek zam müjdesi

Emekliye 452 lira ek zam müjdesi

Yüksek tahrip gücüne sahip, gördüğünü vuracak
Yüksek tahrip gücüne sahip, gördüğünü vuracak

Yüksek tahrip gücüne sahip, gördüğünü vuracak

Ülkedeki nükleer bombanın babası... Kahraman mı, hain mi?
Ülkedeki nükleer bombanın babası... Kahraman mı, hain mi?

Ülkedeki nükleer bombanın babası... Kahraman mı, hain mi?

İşte öne çıkan 3 il
İşte öne çıkan 3 il

İşte öne çıkan 3 il
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.