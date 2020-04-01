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Güncel

Yunan'dan hadsiz girişim: Türkiye cevabını anında verecek

Türkiye'nin deniz yetki alanı anlaşmasını yok sayan Yunanistan'a cevap sahada verilecek. Fatih, Karadeniz'de, Kanuni ise Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arayacak.

01 Nisan 2020 Çarşamba 08:28 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 08:28
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Bütün dünya koronavirüsle mücadeleyle ilgilenirken bu durumu fırsat bilen Yunanistan, Doğu Akdeniz’de yeni girişimlerde bulundu. Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanı anlaşmasını yok saymaya çalışan Yunanistan, Avrupa Birliği’ne kendi çizdiği deniz yetki alanı haritasını gönderince Ankara da karşı harekete geçti.

YUNAN'A CEVAP SAHADA VERİLECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon aranacak yeni koordinatları belirleyerek Yunanistan’a cevabı sahada verecek. Bu kapsamda yılın ikinci yarısında Fatih, Karadeniz’de, yeni sondaj gemisi Kanuni ise Doğu Akdeniz’de hidrokarbon aramaya başlayacak.

Bu kapsamda Yavuz sondaj gemisi mevcutta Kıbrıs adasının güney kısmında sondaj faaliyetlerini sürdürürken Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin sismik arama gemileri de aralıksız olarak arama faaliyetlerini sürdürüyor.

PERSONEL KARANTİNADA

Öte yandan, Türkiye, bölgedeki sismik arama ve sondaj gemilerinde koronavirüse karşı da tüm tedbirlerini aldı. Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmasını tamamlayarak Mersin Taşucu’na geçen Fatih’teki personel gemiden indirilerek 14 gün boyunca gözetim altında tutulacakları otellere yerleştirildi.

(Türkiye Gazetesi)

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