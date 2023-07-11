Türkiye-Çin İş Konferansı'nda iki ülke ilişkileri ele alındı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen "Türkiye-Çin İş Konferansı" başladı.

"Dijital Dönüşüm ve Geleceği Tasarlamak" temalı konferansta, iki ülke iş dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi.

Konferansa, DEİK Başkanı Nail Olpak, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı Çağatay Özdoğru, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) Başkan Yardımcısı Zhang Shaogang, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi ve TÜSİAD Çin Çalışma Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu ve çok sayıda iş insanı katıldı.

- "TARİHİ BAĞLARIMIZI CANLANDIRABİLİR, İKİLİ İLİŞKİLERİ TAZELEYEBİLİRİZ"

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, konferansın açılış oturumunda yaptığı konuşmada, "Günümüzde dünya, karışıklıklar ve değişimlerle dolu. Küresel ekonomi açısından enflasyon yüksek, talep zayıflıyor, çatışmalar var, korumacılık artıyor, Soğuk Savaş düşüncesi gibi meseleler boy göstermeye devam ediyor. Böyle bir durumdayken dünya yeni bir seçim ile yüzleşiyor." dedi.

Liu, bu süreçte Türkiye-Çin işbirliğinin güçlendirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizerek, ilişkilere tarihi bir perspektiften bakılması gerektiğini vurguladı.

İki ulusun geçmişte İpek Yolu üzerinden ilişkilerini sürdürdüğünü belirten Liu, "Bu tarihi bağlarımızı canlandırabilir, ikili ilişkileri tazeleyebiliriz. Son yıllarda Şi Cinping ve Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde siyaset, ekonomi, kültür, spor ve eğitim gibi alanlarda ikili ilişkilerde büyük başarılara imza atıldı." diye konuştu.

Liu, Trendyol ve Alibaba arasında bir işbirliği gerçekleştiğini anımsatarak, Türkiye-Çin ilişkilerinde dijital ekonominin önemli bir itici güç olduğunu belirtti.

- "İLİŞKİLERİMİZİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİNDEN, KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIĞA YÜKSELTME ARZUSUNDAYIZ."

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ise bu sene Hariciye Teşkilatının kuruluşunun 500'ncü, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100'ncü ve Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin tesis edilişinin 52'nci yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Musa, Türkiye-Çin ilişkilerinin dünü, bugünü ve geleceğine değinerek, "Türkler ile Çinliler arasındaki münasebet asırlar öncesine dayanıyor." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını kaydeden Musa, "Salgına rağmen bu ivme diplomatik temas ve ziyaretlerle korundu. Bu doğrultuda ilişkilerimizi stratejik işbirliğinden, kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltme arzusundayız. Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Bölgesel ve küresel meselelere bakışımız Çin ile büyük ölçüde örtüşüyor ve ilişkilerimiz güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Musa, Türkiye'nin Çin ile yeni ortaklıklar tesis etmeye devam edeceğini belirterek, "Tarihi İpek Yolu üzerindeki ortaklığımız, dijital dönüşüm ile birlikte 'Dijital İpek Yolu'na evriliyor." dedi.