Bakan Gül: Türkiye kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesini önlemiştir
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Türkiye Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesini önlemiştir.' dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili, ''Türkiye cinayetin örtbas edilmesini önlemiştir.'' dedi.
İstanbul Kartal’da çöken binaya ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Gül, “Olay anından itibaren soruşturma başlatılmıştır. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.'' ifadelerini kullandı.
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