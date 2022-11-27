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Türkiye, Çin makamlarından izahat istedi

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımlayarak, çıkan yangının nedenlerine ilişkin de Çin makamlarından izahat istedi.

AA27 Kasım 2022 Pazar 00:54 - Güncelleme:
Türkiye, Çin makamlarından izahat istedi
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Dışişleri Bakanlığı, Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi kentinde çıkan yangındaki ölümlere ilişkin Çin makamlarından izahat istedi.

Bakanlık konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de çıkan yangında hayatlarını kaybedenler ve yaralananlar olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiğini bildirdi. Açıklamada, bu elim hadise nedeniyle Türkiye'nin taziyeleri iletilirken yaralılara acil şifalar dilendi.

TÜRKİYE, ÇİN'DEN İZAHAT İSTEDİ

Açıklamada ayrıca "Yangının çıkış nedenine ilişkin kamuoyunun aydınlatılmasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Diplomatik kaynaklardan yapılan bilgilendirmede ise "Çin makamlarından yangının nedenleri hakkında izahat istenmiştir." denildi.

ÇİN'DE SİNCAN'IN URUMÇİ KENTİNDE KARANTİNADAKİ APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA 10 KİŞİ ÖLDÜ

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yangının çıktığı apartmanda yaşayanların karantina nedeniyle evlerini terk edemediği, itfaiye ekiplerinin metal bariyer ve engellerle çevrili komplekse giremedikleri için yangına zamanında müdahale edemediğine ilişkin iddialar, protestolara dönüşen tepkilere yol açmıştı.

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