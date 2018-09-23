Başkan Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Almanya Federal Cumhuriyeti'ne ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.