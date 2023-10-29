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  • Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bizler bugüne millet iradesinin üstünlüğüne inanarak geldik
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Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bizler bugüne millet iradesinin üstünlüğüne inanarak geldik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası Kurtuluş Savaş Müzesi'nde düzenlenen kutlama töreninde açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Bizler, 1923'den bugüne Cumhuriyetimizi koruyup onu değerler dünyasında yaşatarak, demokrasiyi hayata geçirerek, millet iradesinin üstünlüğüne inanarak geldik' dedi.

29 Ekim 2023 Pazar 14:25 - Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bizler bugüne millet iradesinin üstünlüğüne inanarak geldik
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası Kurtuluş Savaş Müzesi'nde düzenlenen kutlama töreninde konuşuyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları;

"Cumhuriyete erişinceye kadar ateşten gömlek, Osmanlı coğrafyasının, bugünkü Türkiye'mize geçişimizin ağır hatıralarıyla biçilmiştir. Biz o ateşten gömleği şerefle giymiş milletiz. Ecdadımız bütün bu cephelerde mücadeleyi vermeseydi. Emperyalizme karşı vücutlarını siper ederek direnmeselerdi Anadolu'nun kurtuluşunu gerçekleştiremeyeceğimiz gibi bugün bağımsız millet olarak da yeryüzünde yerimizi alamayacaktık. Biz Türk milleti olarak bir kere daha yüksek sesle ilan ediyoruz ki, yeni emperyalistler hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar mutlaka milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak ve hakkın egemen olduğu bir düzene geçilecektir.

Tüm dünyanın gözleri önünde acımasızca katledilen Gazzeliler ve Filistin halkı, geçmişte Cumhuriyetimize giden tüm savaşlarda Anadolu insanı ile birlikte olmuş, dedelerimizle aynı cephede savaşmışlardır."

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