Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı Pakistan'da kutlandı

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı'nın ev sahipliğinde, başkentte bir otelde düzenlenen resepsiyona Pakistan İçişleri Bakanı Sarfaraz Ahmed Bugti, İslam Uleması Cemiyeti Partisi (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rahman, "Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman" gibi dizilerde rol alan oyuncu Celal Al, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon şefleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

İstiklal Marşı ve Pakistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Büyükelçi Paçacı, burada yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamaktan onur duyduklarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığından ve onurundan taviz vermek yerine ölmeyi tercih eden asil bir ulusun küllerinden doğuşunu temsil ettiğini belirtti.

Kurtuluş Savaşı sırasında alt kıtadaki Müslümanların ve Hilafet Hareketi'nin Türkiye'ye desteklerine dikkati çeken Paçacı, bunların asla unutulmayacağını söyledi.

JUI-F lideri Mevlana Fazlur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Pakistan'ın tarihi ilişkilere sahip olduğunu ifade ederek, "Türkiye-Pakistan kardeş ülkedir. Türkiye için Pakistan halkının içerisinde daima bir sevgi vardır." dedi.

Rahman, iki ülke arasındaki dostluğun genç nesle aktarıldığını ve bundan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye-Pakistan arasındaki ilişkilerin daha güçlenmesini istediklerini kaydetti.

- "YENİDEN İSLAM ÜMMETİNİN AĞABEYLİĞİNİ YAPACAĞIZ"



Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı resepsiyonu kapsamında Pakistan'a davet edilmekten çok mutlu olduğunu belirten oyuncu Al, Pakistanlıların gösterdiği teveccühten mutluluk duyduğunu vurguladı.

Al, Gazze'de, Filistin'de, "Doğu Türkistan'da" ve diğer İslam topraklarında Müslümanların zulme uğramasını istemediğini dile getirerek, "Bu noktada güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden tesisi gerekli. O güce doğru geliyoruz. Yeniden İslam ümmetinin ağabeyliğini yapacağız." dedi.

Resepsiyonda, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) öğrencileri Türk halk oyunları gösterisi düzenledi.