Rosatom CEO'su Voronkov: Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu önemli, ulusal çaptaki projesinin ortağı olmaktan gurur duyuyoruz

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom ve Akkuyu Nükleer AŞ tarafından, Mersin'de görev yapan basın mensuplarına yönelik Arkeoloji Müzesi'nde seminer düzenlendi.

Akademisyenler ve nükleer uzmanlarının katıldığı programda konuşan Voronkov, Rosatom'un nükleer enerji santrallerinin kurulumu, tesisin işletimi, gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanması ve söküm işlemlerine kadar birçok çalışmayı yaptığını söyledi.

Voronkov, Rosatom'un Rusya'da ve farklı ülkelerde faaliyette olan ve yapımı devam eden birçok nükleer santral projesinin olduğunu ifade ederek, bu konuda dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer aldıklarını aktardı.

Nükleer teknolojinin, zamanla birlikte geliştiğini belirten Voronkov, "Nükleerdeki VVER teknolojisi, pek çok nükleer santral gibi Akkuyu'daki santralin de temelini oluşturmaktadır. Geçmişten günümüze birçok modifikasyon ve yenilikle daha ekonomik, teknik açıdan da mükemmel hale getirilmiştir. Bugünkü kuşak 3 (+) nesil teknolojiye sahiptir. Dünyanın farklı noktalarında denenmiş, örnek bir teknolojidir." diye konuştu.

Voronkov, Mersin'de inşaası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS), referansının Rusya'daki Novovoronej-2 santrali olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"3 (+) nesil teknolojiyle üretilmiş Rusya'daki Novovoronej-2 santrali, Akkuyu için referans noktasıdır. Pasif ve aktif güvenlik önlemlerinin tamamını içermektedir. Bunlar, Fukuşima'daki kazadan sonra uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmış güvenlik önlemleridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu önemli, ulusal çaptaki projesinin ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Akkuyu NGS'de 4 enerji bloku olacak. Bunlar tamamlandığında 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. İşletmenin temel özelliği, inşa et-sahip ol-işlet modeliyle yapılacak olmasıdır."

Rosatom'un çalışmalarını sadece nükleer enerji santrallerinin inşasıyla sınırlandırmadığını aktaran Voronkov, bilimsel kadroların yetiştirilmesi ve araştırmaların yapılmasında da diğer ülkelerle iş birliği halinde olduklarını, birçok ülkede de nükleer altyapı çalışmalarına katkı sunduklarını sözlerine ekledi.

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Ergün de sunumunda, nükleer enerjiyi ve nükleer güç santrallerinin çalışma prensiplerini anlatarak, güvenlik, çevre standartları, radyasyon konusunda ulusal ve uluslararası kriterler, dünyada nükleer alanındaki gelişmeler ve nükleer eğitim konusunda bilgiler paylaştı.

Nükleer güç santrallerinin her türlü güvenlik önlemi alınarak inşa edildiğini belirten Ergün, bunların yüksel kalitedeki imalat ürünleri, teknoloji ve inşaat ile sağlandığını aktardı.

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Roman Fomin de nükleer güç santralleri hakkında toplumsal kaygılar ve şehir efsanelerini ele aldığı sunumunda, nükleer enerjiyle ilgili merak edilenleri cevapladı.

Akkuyu NGS'nin birçok etkene karşı korunaklı inşa edildiğini vurgulayan Fomin, "Akkuyu NGS, 9 şiddetindeki depreme dayanıklı olarak inşa ediliyor. Bununla birlikte en gelişmiş 3 (+) nesil teknoloji kullanılıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumundan bu sistemin güvenli olduğunun, sismik açıdan da tehlike arz etmediğinin denetlenmesinin ardından onay alıyoruz." ifadesini kullandı.

Fomin, Akkuyu NGS'de, referansı olan Novovoronej-2 santralinde olduğu gibi aktif ve pasif tüm güvenlik önlemlerinin alındığına dikkati çekerek, santralin çevreye zarar vermeyeceğini söyledi.

Etkinlikte, Rosatom'un Mühendislik Projeleri Departman Direktörü Mikhail Cherdantsev ve Rusya Bilimler Akademisi Nükleer Enerji Güvenliği Enstitüsü’nden Elena Melihova da sunum yaptı.

Akademisyenler ve nükleer uzmanları, sunumlarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.