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Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib'de 'iyilik konutları' inşa edecek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İdlib'de çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren savaş mağduru aileler için 'iyilik konutları' inşa edecek.

DHA24.01.2020  11:19 - Güncelleme: 24.01.2020  11:20

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamasında, İdlib'de oluşan ihtiyaç doğrultusunda çadır kentlerde çamur deryası içinde yaşam mücadelesi veren savaş mağduru aileler için 'bir iyilik sıcak bir yuva' sloganıyla 'iyilik konutları' projesinin hayata geçirileceğini söyledi.

Yaşanan çatışmalar ve hava saldırıları sonucu yeni bir göç dalgasının yaşandığına ve her gün binlerce insanın evini terk ederek Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere akın ettiğine dikkati çeken Açık, "TDV olarak kışın da etkisiyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veren aileler için 26 metrekare büyüklüğünde 2 odalı, içerisinde banyosu, tuvaleti, mutfağı bulunan, çatısı sacdan imal edilecek, her türlü hava şartlarına dayanıklı betonarme konutlar inşa edeceğiz. İş gücü ve malzeme teminini bölgeden yapacağımız için konutları hızlı bir şekilde tamamlayarak aileleri biran önce daha konforlu ortamlara taşımış olacağız. Bu sayede yoğun kış şartlarında hayata tutunmaya çalışan ailelere, sürdürülebilir barınma imkânı sağlayarak yüklerini bir nebze de olsa hafifletmiş olacağız. Konutların maliyetini 6 bin TL olarak belirledik" diye konuştu.

KAMPANYAYA BAĞIŞ BEKLENİYOR

İhsan Açık, kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların bir evin maliyetini tek başına karşılayabilecekleri gibi istedikleri kadar tutarda da bağışta bulunarak ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veren İdliblilerin sıcak bir yuvaya kavuşmasına katkı sağlayabileceklerini bildirdi. Konutların yapılacağı bölgelerde alt ve üst yapı çalışmalarına başladıklarını anlatan Açık, ailelerin konutlar teslim edildiği andan itibaren uzun yıllar boyunca hiçbir sorun yaşamadan huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebileceklerini vurguladı.

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