Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da Kur'an-ı Kerim dağıttı

"Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında Nijerya'nın başkenti Abuja ile Kano eyaletinde ülkenin yerel diline çevrilen 2 bin Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Vakfın Nijerya Temsilcisi Mehmet Savaş Eniç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında Afrika'nın farklı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim dağıttıklarını belirtti.

TDV'nin bu kampanyayla Kur'an-ı Kerim'i ulaşılamayan yerlere dağıtmayı amaçladığını kaydeden Eniç, Nijerya'da İngilizce ve yerel Yoruba diline çevrilen Kur'an-ı Kerimleri ihtiyaç sahiplerine hediye ettiklerini söyledi.

