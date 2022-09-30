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Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da Kur'an-ı Kerim dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Kur'an-ı Kerim dağıttı.

AA30 Eylül 2022 Cuma 22:04 - Güncelleme:
Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da Kur'an-ı Kerim dağıttı
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"Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında Nijerya'nın başkenti Abuja ile Kano eyaletinde ülkenin yerel diline çevrilen 2 bin Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Vakfın Nijerya Temsilcisi Mehmet Savaş Eniç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında Afrika'nın farklı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim dağıttıklarını belirtti.

TDV'nin bu kampanyayla Kur'an-ı Kerim'i ulaşılamayan yerlere dağıtmayı amaçladığını kaydeden Eniç, Nijerya'da İngilizce ve yerel Yoruba diline çevrilen Kur'an-ı Kerimleri ihtiyaç sahiplerine hediye ettiklerini söyledi.

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