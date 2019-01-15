Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfı güçlerini birleştirecek

Erbaş ile TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Diyanet İşleri Başkanlığı Toplantı Salonu'nda, TDV ile TMV arasında FETÖ gibi dini istismar eden yapılarla mücadele, eğitim ve kültür faaliyetleri konularında iş birliği yapılmasına ilişkin protokolü imzaladı.

Erbaş, imza töreninde yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt dışında her yıl din hizmetleri konferanslarının yapıldığını, bu çalışmalarda FETÖ ve benzeri dini istismar eden örgütlerle mücadeleye önem verildiğini söyledi.

TMV'nin de yurt dışında eğitim alanında güzel çalışmalar yaptığına işaret eden Erbaş, iş birliği kapsamında yurt içi ve dışında doğru dini bilginin insanlara ulaştırılması ve İslamofobi'nin engellenmesi konusunda mücadele verilmesi gerektiğini kaydetti.

Erbaş, bu çalışmaların 15 Temmuz darbe girişiminin ardından artarak devam ettiğini anımsatarak, "TDV ve TMV hem yurt içinde hem de yurt dışında bütün insanların çocuklarına eğitim verme noktasında güçlerini birleştirecektir. Protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Eğitim hizmetleri güçlendirilecek"

Akgün ise Türkiye'nin yurt dışında farklı alanlarda hizmet eden birçok kurumunun bulunduğunu anımsatarak, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin bu kurumların başında geldiğini söyledi.

Protokolle kurumların birikimlerinin paylaşımı noktasında önemli bir iş birliği yapıldığını ifade eden Akgün, şunları kaydetti:

"Biz ele ele verip hem gönül birliği hem de fiili iş birliği yaparak, Türkiye'nin kültürel diplomasi alanında yurt dışındaki etkinliğini daha görünür kılmak ve temsil ettiğimiz değerlerimizi oralara sağlıklı bir şekilde götürmek istiyoruz. FETÖ ve benzeri gruplarla mücadele etmenin en efektif yolu sahayı boş bırakmamaktır. Bu zamana kadar onların büyümesinin nedeni bizim gibi kurumların sahada belki de yeterince güçlü olmamasıydı. Bu iş birliğiyle insanların ihtiyaç duyduğu mesajı doğru kanallar ve doğru yöntemlerle götürerek, Türkiye'nin temsil ettiği değerleri yurt dışında daha doğru bir şekilde temsil edeceğiz."