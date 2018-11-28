Türkiye, doğalgaz/petrol platformlarını koruyacak özel bir kuvvet kuruyor

Enerjide koridor ülke olan ve kendisini çevreleyen denizlerde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini son dönemde artıran Türkiye, denizlerdeki nakil hatlarını, doğalgaz ve petrol platformlarını koruyacak özel kuvvet oluşturuyor. Karadeniz'de Rusya ile Türk Akımı, Azerbaycan'la Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nı (TANAP) gerçekleştiren, Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa gemileriyle sismik aramalarını sürdüren, Fatih gemisiyle ilk derin deniz sondajına Alanya açıklarında, ilk sığ deniz sondajına da Mersin açıklarında kurduğu platformla başlayan Türkiye, Doğu Akdeniz'deki enerji savaşında kararlı adımları peşpeşe atıyor. Bu çerçevede, ülke kazanımlarını koruyacak alternatif güvenlik yapılanması için çalışmalar hız kazandı. 2023'e kadar faaliyete geçirilmesi öngörülen 'Deniz Güvenlik Timleri' (DGT) enerji güvenliğine yönelik atılacak adımların başında geliyor.

İŞTE GÖREVLERİ

Sayısı ve kapsamı henüz belli olmasa da 2023'e kadar mesaiye başlaması planlanan Deniz Güvenlik Timleri, denizlerde meydana gelebilecek terör olaylarına karşı emniyeti sağlamakla görevlendirilecek. Deniz Timlerinin ilk faaliyet sahası İstanbul ve Çanakkale Boğazları olacak. Timler daha sonra sahillere konuşlandırılacak. Uzmanlık alanı 'enerji hatlarını korumak' olacak Deniz Timlerinin başlıca görev alanları şöyle sıralanıyor:

* Çevre denizlerindeki enerji nakil hatları, doğalgaz ve petrol platformları, kıyılarda konuşlu stratejik öneme haiz tesisleri koruyacak, olası saldırıları önleyecek.

* Deniz yoluyla yurt içine girmeye çalışan veya yurt dışına çıkmaya çalışan teröristleri engelleyecek. Denizde meydana gelebilecek terör olaylarına karşı güvenlik ve emniyeti sağlayacak.

(Yeni Şafak)