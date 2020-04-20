20 Nisan 2020 Pazartesi 08:41 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 08:41

Güney Kore koronavirüsle mücadelede tüm dünyada en hızlı tepki veren ve en başarılı önlemler ve sonuçlar alan ülke kabul ediliyor. Güney Kore’de bugüne son rakamlara göre 10 bin 653 kişide Kovid-19 virüsüne rastlandı. Ülkede 232 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 937 kişi iyileşti. Peki Güney Kore bunu nasıl başardı? Ülkede Kovid-19’un en sert vurduğu Daegu kentinde hazırladığı projeksiyon ile ulusal bir model ortaya çıkaran Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Min Pok Kee, Akşam’a ülkenin başarısının sırlarını açıkladı:

FORMÜL TEST İSTASYONU

“Salgın Güney Kore’de ortaya çıktığında raporlarımda ‘Semptomu olanlara en az iki test yapılması, iyileşen vakaların ya da hafif semptomlu vakaların evlerinde tecrit altında olması, sağlık çalışanlarınca aralıklarla kontrol edilmesi, yayaların ve araçların yol üzeri girebileceği test istasyonlarının uygulanması’ gibi önerilerim vardı. Test istasyonları modelinin tüm ülkede uygulanması için çalışmaya başladık. Türkiye’nin de ilk günlerdeki genel tedbirlerin ardından son dönemde test sayısını artırmasıyla çok olumlu sonuçlar alınacak. Test sayısının artmasıyla vaka ve ölüm oranlarının stabil olması çok önemli. Türkiye de tıpkı bizim gibi hem çok test yapmaya başlaması hem de evde takip sistemini geliştirip yaygınlaştırması başarının anahtarı olacak.”