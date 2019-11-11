21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7765
  • 6,3771
  • 272.067
  • 103118
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye düğmeye bastı! Avrupa'yı DEAŞ'lı paniği sardı

Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ mensubu tutukluları ülkelerine iade işlemine başlaması, Avrupa’da paniğe neden oldu. İlk DEAŞ’lı terörist Edirne Pazarkule Sınır Kapısı’nın önüne koyulurken, Alman basını ise yaşadıkları tedirginliği manşetlerine taşıdı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Terör örgütü DEAŞ’ın yabancı terörist savaşçıları, Türkiye tarafından sınır dışı edilmeye başlandı. İlk DEAŞ’lı terörist, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı’nın önüne koyuldu. Yunanistan’ın kabul etmediği terörist, iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı.
 
14 Kasım’da 7 DEAŞ’lı teröristin Almanya’ya gönderileceğinin açıklanmasının ardından ise, Alman basınının yaşadığı tedirginlik, kısa sürede manşetlerine yansıdı.
 
 
Bild gazetesi, ilgili haberinin manşetine “Erdoğan DEAŞ’lıları Almanya’ya geri gönderiyor! Bugün ilki geliyor, daha kim bilir kaç tanesi gelecek? Ülkeye giriş yapmalarından sonra ne olacak?” diye yazdı.
 
Alman vatandaşı ilk DEAŞ’lı teröristin bugün Almanya’ya gitmesinin beklendiğini yazan Bild, Türkiye’nin elinde aşağı yukarı DEAŞ’lı 20 Alman vatandaşı olduğunu aktardı.
 
 
Die Zeit gazetesi ise, “Türkiye, DEAŞ şüphelilerini Almanya’ya göndermek istiyor” başlığını attı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Türkiye, kimsenin DEAŞ’lı teröristi için bir otel değildir.” sözlerini alıntılayan Die Zeit, bu kişilerin önce Alman vatandaşı olduklarının kanıtlanması, ardından da DEAŞ bağlantılarının ortaya koyulması gerektiğini yazdı.
 
BATI’NIN “VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMA” OYUNU
 
TRT Haber’de yer alan bilgiye göre, iade işlemleri yapılacak ülkeler arasında Avrupa Birliği ülkeleri başı çekiyor. Batı, bu teröristleri kabul etmemek için vatandaşlıktan çıkma yoluna gitse de, Türkiye bu tarz oyalamalara müsaade etmeyecek.
 
Batı ülkelerinin teröristleri vatandaşlıktan çıkarmalarını değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “‘Biz bunları vatandaşlıktan attık siz ne yaparsanız yapın.’ Yok öyle yağma. Çatlasanız da, patlasanız da, sinseniz de, saklansanız da o DEAŞ’lıları, kendi insanınızı, vatandaşlıktan çıkarsanız da, çıkarmasanız da sizin ülkenize göndereceğiz.” dedi.

Mehmetçik´in kurtardığı evlerine koştular ama... Bebek katilleri tuzak kurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'ABD ziyareti' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'ABD ziyareti' açıklaması

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

MSB: Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB: Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB duyurdu: Son 24 saatte 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiler

MSB duyurdu: Son 24 saatte 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiler

Fatih'te 4 kardeş özel kıyafetli görevliler tarafından defnedildi

Fatih'te 4 kardeş özel kıyafetli görevliler tarafından defnedildi

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından suç duyurusu

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından suç duyurusu

Beşiktaş’taki dehşette yeni detay! O görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş’taki dehşette yeni detay! O görüntüler ortaya çıktı

Hayvanların ürkütücü anları

Hayvanların ürkütücü anları
 

POPÜLER HABERLER

Beşiktaş’taki otobüs dehşetinde şoförün kamerayı bozduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş’taki otobüs dehşetinde şoförün kamerayı bozduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Muhteşem fotoğraflar çekmek için küçük hileler

Muhteşem fotoğraflar çekmek için küçük hileler

Dumanlar her yeri sardı! Yüzlercesini ateşe verdiler...

Dumanlar her yeri sardı! Yüzlercesini ateşe verdiler...

Kan donduran olay: Ünlü tarihçi sevgilisini kesip nehre attı!

Kan donduran olay: Ünlü tarihçi sevgilisini kesip nehre attı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA