24 Nisan 2020 Cuma 09:33 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 09:37

Kovid-19'la mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye, aynı zamanda milli imkanlarla üretilen tıbbi yardım paketlerini de ihtiyacı olan ülkelere gönderiyor. Şimdiye dek 100'den fazla ülkeden yardım talebi gelirken bunlardan 53'üne olumlu cevap verildi. Türkiye aralarında ABD, Çin, Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, İrlanda, İran, Sırbistan, Tunus, Kosova, Bosna Hersek, Somali ve Filistin'in de bulunduğu 53 ülkeye uçaklar dolusu malzeme gönderdi. İlk destek, salgının kaynağı Çin'e verildi. 31 Ocak'ta içerisinde bin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 filtreli maske, 500 medikal koruyucu gözlük ve 10 bin non-steril takviyeli ekipman bulunan destek paketleri virüsün merkezi Çin'e ulaştırıldı.

ÇİN, İRAN, IRAK, LÜBNAN...

Çin'den sonra komşumuz Bulgaristan'a 11 Mart tarihinde 50 bin maske, 100 bin tulum ve 100 bin koruyucu gözlük teslim edildi. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ise 13, 21, 28 Mart tarihlerinde 72 milyon liralık finansal kaynak, tanı kiti, aşı, ilaç ve diğer ekipmanların bulunduğu bir uçak dolusu tıbbi malzeme gönderdi. KKTC'ye destekler devam ediyor. Yine komşumuz İran'a da 17 Mart'ta 10 bin tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 73 bin 3 katlı maske yardımı yapıldı. Irak'a ise 19 ve 31 Mart tarihlerinde 30 bin maske, 475 adet gıda kolisi ve dezenfektan gönderildi. Türkiye, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Lübnan'a da gıda yardımında bulundu. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği üzerinden ulaştırılan yardımlar, ülkenin en yoksul bölgesi Trablusşam ve Akkar kentlerindeki 600'ü aşkın aileyle paylaşıldı.

AVRUPA RAHATLADI

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok etkilenen İtalya ve İspanya'nın da yaraları sarıldı. Bu ülkelere 1 Nisan'da destek paketleri gitti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevlerinde ve Makina Kimya Endüstrisi Kurumunda üretilmiş maske, kıyafet, antibakteriyel sıvı gibi malzemeler askeri kargo uçaklarıyla gönderildi. Türkiye'nin yardımları, virüs nedeniyle çok zor günler yaşayan bu ülkelerde hükümet yetkililerine duygu dolu anlar yaşattı. Koronovirüsle mücadele kapsamında Güney Amerika ülkesi Kolombiya'ya da 24 Mart'ta 26 bin tanı kiti gönderildi.

BALKANLAR'A KOŞTUK

Balkan ülkeleri de salgınla mücadelede yalnız bırakılmadı. Sırbistan'da Boşnak nüfusun çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesinde faaliyet gösteren Boşnak Ulusal Konseyi (BNV), koronavirüsle mücadele için Türkiye'den yardım talep etti. Mektubun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeye ulaştırılmak üzere tıbbi malzeme kolilerinin hazırlanması yönünde talimat verdi. 8 Nisan tarihinde Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Bosna-Hersek'e birer kargo uçağı dolusu tanı kiti, maske ve tulum gönderildi. Arnavutluk'a ise 6 ambulans hibe edildi.

MÜCADELENİN MERKEZİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı da (TİKA) koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dost ülkelere yardım ulaştırdı. Bu kapsamda TİKA, Azerbaycan'da 65 yaş üstü, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda ve temizlik malzemesi dağıttı. Gürcistan'da yenilenerek yeniden açılan Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi da koronavirüs mücadelesinin merkezi konumunda. TİKA tarafından 22 Kasım 2019'da hizmete açılan hastanede 26 Şubat'ta ilk vakanın görülmesiyle beraber çevre illerden gelenler dahil 980 bine yakın kişi yararlanıyor.

SOMALİ, LESOTHO, GİNE

Türkiye Afrika ülkelerini de salgında yalnız bırakmadı. 400 paket hijyen malzemesi 9 Nisan'da Gine'ye teslim edildi. 17 Nisan'da ise yardım paketleriyle yüklü askeri kargo uçağı Somali'ye ulaştı. Afrika kıtasının güneyinde Lesotho Krallığı da Türkiye'nin yardım eli uzattığı ülkelerdendi. Bu ülkeye el dezenfektanı, cerrahi maske ve eldivenden oluşan tıbbi ekipman törenle teslim edildi. İsrail kuşatması altındaki Filistin'in tıbbi destek talebi de geri çevrilmedi. Özbekistan, Sri Lanka, Moğolistan, Uganda ve Macaristan'ın da bulunduğu birçok ülkede ise Türkiye yerel imkanlarla maske üretimi başlattı. ABD ve Rusya'ya ise yardımlar dolaylı yollardan gitti. Dünyada hiçbir ülkenin tıbbi malzeme satışı yapmadığı bir dönemde Ankara, Türk firmalanının bu iki ülkeye ihracat yapmasına izin verdi. Bu izin sayesinde ABD ve Rusya'ya onbinlerce test kiti ve maske gibi stratejik ürünler gönderildi.

İRLANDA OSMANLI’YI UNUTMUYOR



İrlanda’nın Drogheda United futbol takımı, Türkiye’nin gönderdiği tıbbi ekipmanlar için Osmanlı Devleti’nin 173 yıl önce kıtlık zamanında ülkeye yaptığı yardımı hatırlatarak teşekkür etti.

Armasında ay-yıldız bulunan Drogheda United’ın Twitter sayfasında Türkiye’den gönderilen malzemelerin fotoğrafıyla beraber bir not paylaşıldı. “Türk hükümetinin 1847’deki kıtlık sırasında İrlanda’ya 3 gemi gıda gönderdiği” belirtilen notta, “Gemiler Drogheda Limanı’na varmıştı. Bu hafta aynı hükümet, İrlanda’ya kişisel koruyucu ekipman içeren bir kargoyu hediye olarak gönderdi” ifadesi yer aldı.

Drogheda kasabasının, Türklerin, Drogheda United ve festival sponsorluklarıyla kendilerini İrlanda’da en yakın hissettikleri yer olduğuna dikkat çekilen metinde, “Teşekkür ederiz Türkiye” denildi. İrlanda’da koronavirüs nedeniyle şimdiye dek 631 kişi ölürken, toplam vaka sayısı 16 bin 671’e çıktı.

TEŞEKKÜRLER



Koruyucu giysi stoku bulunmaması nedeniyle sağlık çalışanlarının büyük risk altında olduğu İngiltere’ye önceki gün 35 tonu aşkın destek paketi gönderildi. Salgın başlangıcından beri bu ülkeye yönelik gerçekleşen ikinci sevkiyat, İngiliz sağlık sistemine rahat bir nefes aldırdı. Askeri kargo uçakları ikinci parti kapsamında toplamda 84 ton malzeme ulaştıracak. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı arayan İngiliz mevkidaşı Matt Hancock, bu zor süreçte İngiltere’nin en çok ihtiyaç duyduğu koruyucu malzemeleri gönderen Türk hükümetine şükranlarını iletti. “İngiltere’ye çok önemli bir yardımda bulundunuz, Türkiye bu süreçte en büyük tedarikçimiz oldu” diyen Hancock, bundan sonraki süreçte de yakın işbirliğini sürdürmek istediklerini vurguladı. Koca ile video konferans yöntemiyle görüşen diğer isim ise Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko oldu. Murashko, Türkiye’den satın alınan tıbbi malzemeler için Bakan Koca’ya teşekkür etti. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de Türkiye’nin kendilerine tanı kiti, maske ve özel kıyafet göndermeye devam etme kararından ötürü teşekkürlerini iletti.

(Yeni Şafak)