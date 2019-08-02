Türkiye dünyaya bayram yaşatacak  

- İHH İnsani Yardım Vakfı: ‘İyilikte Payınız Olsun’ sloganıyla kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. İHH, kurban bedelini 850 lira olarak belirledi.

- Diversity Farklılık Derneği: ‘Bu Kurbanda da Onların Yanındayız’ mottosuyla 46 ülkede kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Derneğin kurban bağış bedeli 560 lira.

- Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı: ‘Kurban Fedakarlık, Hakk’a Yakınlıktır’ başlığı altında 40 ülkede mazlumun yüzünü güldürecek. Vakfın yurt dışı kurban bedeli 750 lira.

- İhlas Vakfı: ‘İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır’ hadisini rehber edinen İhlas Vakfı, 30’dan fazla ülkede içme suyu temini ve kurban faaliyeti yürütmekte olup kurban bedeli 705 lira.

- İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu: ‘Kardeşinle Kurbanını Paylaş’ şiarıyla 33 ülkede çalışma yapacak. Federasyonun küçükbaş kurban bedelini 600, büyükbaş hisse bedeli ise 500 lira.

- Sadakataşı Derneği gönüllüleri: ‘Kurbanın Sırrı Paylaşmakta Saklı’ diyerek, 30 ülkede, faaliyet yürütecek. Derneğin hisse bedeli 500 liradan başlıyor.

- Deniz Feneri Derneği: ‘Kurbanların Yoksulların Bayramı Olsun’ başlığı altında 30 ülkede kurban kesecek. Yurt dışı kurban bedeli 720, yurt içi kurban bedeli bin 200 lira.

- Hayrat İnsani Yardım Derneği: ‘Kurbanla Yakınlaş’ sloganıyla yola çıkan dernek temsilcileri 30 ülkede faaliyette olacak. Derneğin yurt dışı kurban bedeli 720 lira.

- Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği: 30 ülkede kurban çalışması ile fidan dikim etkinliği yapacak. ‘Kurbanlar Kardeşliğe, Fidanlar İnsanlığa’ sloganıyla yapılacak çalışmada, Asya ve Afrika’da hisse bedelini 650, Türkiye, Suriye, Orta Doğu ve Balkanlar’da 950, Filistin’de ise bin 500 lira.

- Cansuyu Derneği: 20 ülkede yoksullara bayram yaşatacak. Derneğin Afrika’da kurban hisse bedeli 650, Asya’da 720, Türkiye, Yemen ve Filistin kamplarında bin 200, Gazze’de ise 2 bin 200 lira.

- Afrika Kalkındırma ve İşbirliği Derneği gönüllüleri: Kurbanda 16 ülkenin onlarca bölgesinde olacak.Kurban hisse bedeli 625 lira.

- Beşir Derneği: 15 ülkede ‘Kurban Yakınlaşmaktır’ temasıyla vekaletlerini aldıkları kurbanları kesip etlerini yoksullara dağıtacak. Derneğin yurt içi ve yurt dışı kurban hisse bedeli 850 lira.

- Yeryüzü Doktorları Derneği: 9 ülkede ‘Kurban Olsun, Sağlık Olsun’ diyecek. Derneğin kurban hisse bedeli 680 lira.

- Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği: ‘Kurban Şükürdür, Bereketi Paylaştıkça Büyür’ diyerek hareket edecek. Derneğin kurban hisse bedeli 475 lira, küçükbaş kurban bedeli ise 575 liradan başlıyor.

- Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD): Sudan ve Etiyopya’da, yardım faaliyeti yürütecek.Hisse bedeli ise 600 lira.

- Uluslararası İşbirliği Derneği: Sadece Etiyopya’da faaliyet yürütecek olan derneğinkurban hisse bedeli 700 lira.