Türkiye düşmanının elini öpen Özgür Özel'den pes dedirten savunma

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sonra erdi. CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel, uğruna gözyaşları döktüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna yerleşti.

Ancak Özgür Özel, yaptığı açıklamalarla CHP'de yalnızca isimlerin değiştiğini, zihniyetin ise aynı kaldığını gösterdi.

Genel Başkan olur olmaz terör destekçisi HEDEP'lilerin yanından ayrılmayan Özgür Özel, her fırsatta 'ittifak' mesajı verdi.

Geçtiğimiz hafta Pervin Buldan ile birlikte Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ı konserine gitti. Konserin ardından Türk düşmanı sanatçıya çiçek uzatıp elini öptüğü anlar, tepki çekti.

Yaptığı çıkışlarla partilileri bile kızdıran Özgür Özel, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Duvar'a röportaj verdi.

O FOTOĞRAFI BÖYLE SAVUNDU: PİŞMAN DEĞİLİM!

Tepki çeken Pervin Chakar konseri fotoğrafıyla ilgili pişman olmadığını bir daha olursa yine gideceğini söyledi. Özel, "Hiç pişman değilim. Pervin Chakar'ı biliyordum ama hiç canlı dinlememiştim.

Ben konsere gittim, pişman değilim. Dinledim, çok keyif aldım. Bir daha bir fırsat olursa yine dinlerim. Ben bir kadın sanatçının çiçek verilirken elini uzattığında elini öpmenin hiç yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Pervin Chakar'ın elini öpmeyi, sanata, sanatçıya ve taşıdığı kimliklere verilen değer olarak görüyorum" dedi.

İYİ PARTİ'YE MESAJ YOLLADI

Eski ortaklarına ittifak çağrısı yapan Özgür Özel, "İYİ Parti iş birliği yapmama konusunda kararlıysa buna saygı duymak durumundayız. Üstüme düşen ne varsa onu yapacağım" diyerek Meral Akşener'e mesaj gönderdi.

HEDEP İLE İTTİFAK YAPACAĞINI İLAN ETTİ

Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HEDEP ile ortaklık yapacaklarını da ilan etti. HEDEP ile görüşmeleri kapalı kapılar ardında değil açık açık yapacağını da söyleyen Özgür Özel, "Bir iş birliği olacaksa, örneğin bizim adımıza bazı yerlerde fedakarlıklar yapılacaksa, bazı seçim çevrelerinde bizim olmamamız gibi şey söz konusu olacaksa bunu kamuoyu bilecek. Bir iş birliği yapıyorsak görünür olacağını söylüyorum. Görünmeyen bir şeye de kimsenin inanmamasını talep edeceğim" dedi.

"İLK SEÇİMDE BIRAKIRIM"

Özgür Özel, başarısız olması durumunda görevi bırakmaya hazır olduğunu da dile getirdi. "İlk genel seçimde eğer kötü bir sonuç aldıysam ve kaybedersem de derhal bırakırım" dedi.