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Güncel

Türkiye düşmanlarından küstah sözler! Almanya Türk büyükelçiyi sınır dışı etsin

Almanya'da sürekli olarak Türkiye düşmanlığı yapan Sevim Dağdelen ve Cem Özdemir de Osman Kavala'ya destek çıktı. Küstahlıkta sınır tanımayan Dağdelen, 'Almanya da Türk büyükelçiyi sınır dışı etsin.' dedi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 00:32 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 00:41
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ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri, Türk mahkemelerine Osman Kavala'yı serbest bırakma çağrısı yapmıştı.

Çağrıya sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmesi için harekete geçilmesi talimatı verdiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talimatı Almanya'daki Türk düşmanlarını harekete geçirdi.

"ALMANYA DA TÜRK BÜYÜKELÇİYİ SINIR DIŞI ETSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçi hakkında istenmeyen adam ilan edilmelerini eleştiren Almanya Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, "Almanya da, Türk büyükelçiyi sınır dışı etsin" dedi.

CEM ÖZDEMİR: TÜRKİYE'YE ORTAK TEPKİ VERİLMELİ

Almanya'da Türkiye karşıtlığıyla bilinen Yeşiller milletvekili Cem Özdemir de konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Özdemir, "Batılı demokrasilerin, Ankara'da net bir şekilde anlaşılacak ortak bir yanıt vermesine ihtiyacımız var" dedi.

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