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Türkiye düşmanlarından güçlü ve daha kararlıyız

  • OSMAN ARSLAN Halkbank Genel Müdürü
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Türkiye kendi ekonomik ve siyasi vizyonunu ortaya koymuş, geniş katılımlı bir toplumsal mutabakatla tesis ettiği güçlü yönetim yapısıyla gelişmekte olan ülkeler için rol model olan bir ülkedir. Ülkemizi hedef alan saldırıların en vahimi ise, yüzlerce vatandaşımızın şehit olduğu 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıdır.  

BİZE BATIN DEDİLER 

Milletimizin bu teşebbüse karşı gösterdiği direniş, aslında tüm dünyaya verilmiş güçlü bir mesajdır. 15 Temmuz direnişi, bizlerin hiçbir koşul altında egemenliğimizden ve bağımsızlığımızdan ödün vermeyeceğimizi bir kez daha ortaya koymuştur. Milletimiz, Türkiye düşmanlarından daha güçlü ve daha kararlıdır.Siyasi, hukuki ve toplumsal düzeyde hayata geçen uygulamalar ve alınan tedbirlerle kararlılıkla mücadele edilen bu tip yapılara karşı korunması gereken alanlardan biri de ekonomimizdir. Ülkemizi zor kullanarak teslim alamayacağını anlayanların bir takım ekonomik manipülasyonlara da başvurması ve finansal istikrarımızı hedef alması kaçınılmazdır. 2018 yılının ikinci yarısında, özellikle döviz kuru üzerinden ekonomimize yönelen girişimlerin temel sebebi, Türkiye düşmanlarının bu yöndeki emelleridir. 

ÜLKEMİZE GÜÇ KATTIK 

KOBİ Değer Kredisi-1 ve 2 paketlerinin yanı sıra, İVME Finansman Paketi, KGF Destek Kredisi, Ekonomi Değer Kredisi ve Ticari Alacak Sigortası gibi hayata geçen her yeni ürün özel sektöre güç katmıştır. 

Yılın ilk çeyreğinde Bankacılık sektöründeki toplam kredi genişlemesinin 22 milyar TL’sini gerçekleştiren Bankamız, 2018’de yüzde 10,1 olan nakdi kredi pazar payını Mart ayında 10,4’e çıkarmıştır. Bankamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayata geçireceği yeni ürün ve hizmetlerle Türkiye’ye değer katmaya devam edecektir.   Halkbank Ailesi adına tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. 

Bir anda ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi

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