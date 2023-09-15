İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2023 Cuma / 1 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9733
  • EURO
    28,7886
  • ALTIN
    1672.55
  • BIST100
    7992.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye-Ermenistan maçında Azerbaycan bayrağına saygı gösteren Türk polis memuruna madalya
Güncel

Türkiye-Ermenistan maçında Azerbaycan bayrağına saygı gösteren Türk polis memuruna madalya

Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov, Türkiye-Ermenistan futbol karşılaşmasında taraftarların stada sokmaya çalıştığı Azerbaycan bayrağını aldıktan sonra öpüp alnına koyan polis memuru Ramazan Şahin'i madalya ile ödüllendirdi.

AA15 Eylül 2023 Cuma 17:14 - Güncelleme:
Türkiye-Ermenistan maçında Azerbaycan bayrağına saygı gösteren Türk polis memuruna madalya
ABONE OL

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Eyvazov, Düzce Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Şahin'in "Uluslararası İşbirliği" madalyası ile ödüllendirilmesine ilişkin karar imzaladı.

Açıklamaya göre, Türkiye'ye giden Azerbaycan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Düzce Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in de hazır bulunduğu törende Şahin'e madalyasını takdim etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci hafta maçında 8 Eylül'de Ermenistan ile Eskişehir Yeni Stadı'nda karşılaşmıştı.

UEFA'nın aldığı karar gereği stada üçüncü ülke bayrakları sokulmamıştı.

Sosyal medyada, polis memuru Şahin'in bir taraftarın stada sokmaya çalıştığı Azerbaycan bayrağını üç kere öpüp alnına koyduğu ve saygıyla katladığını gösteren görüntüler paylaşılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.