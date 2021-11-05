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Türkiye, Etiyopya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'da tırmanan çatışmaların son bulması ve barış ve istikrarın tesis edilmesi için acilen 'ateşkes' çağrısı yaparak, tarafları diyaloğa davet etti.

AA5 Kasım 2021 Cuma 22:04 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 22:04
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'da tırmanan çatışmaların endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "(Etiyopya'da) Ülkede şiddetin bir an evvel son bulması ve barış ve istikrarın tesisi için acilen ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıyor, tarafları diyaloga davet ediyoruz. Bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin, Etiyopya'daki tüm etnik gruplarla tarihi ve kültürel bağlara dayanan dostane ilişkilerinin olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin çatışmaların başından beri Tigray bölgesi dahil, Etiyopya'ya yaptığı insani yardımları sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye, Etiyopya'da barış, huzur ve istikrarın korunması yönündeki gayretleri desteklemeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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