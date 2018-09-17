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Türkiye, Etiyopya-Eritre barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Etiyopya ve Eritre arasında barış anlaşması imzalanmasını memnuniyetle karşıladı.

  • AA
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Eritre ile Etiyopya arasında 1998 yılında kesilen ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik Barış Anlaşmasının, Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından 16 Eylül 2018 tarihinde Cidde'de imzalanması memnuniyetle karşılanmıştır. Eritre ve Etiyopya halklarının refah ve esenliğine katkıda bulunacak bu anlaşmanın Doğu Afrika'da barış ve istikrarın sağlanmasına da hizmet edeceğine inanıyoruz.

Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları nedeniyle 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Cezayir'de 2000'de imzalanan anlaşmanın ardından Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesi üzerine iki ülke arasındaki gerginlik devam etmişti.

Etiyopya ve Eritre liderlerinin temmuzda yaptığı karşılıklı ziyaret sonrasında taraflar arasındaki buzlar erimiş, Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu'na imza atılmıştı. Barış anlaşması sonrası iki ülke büyükelçiliklerini karşılıklı olarak yeniden açma kararı almıştı.

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