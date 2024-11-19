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  • Türkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkanı Bölük: Fransa ile sergileyeceğimiz dayanışma barışa katkı sağlamakta
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Türkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkanı Bölük: Fransa ile sergileyeceğimiz dayanışma barışa katkı sağlamakta

Türkiye-Fransa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Direktörü Vincent Guerend ile bir araya geldi.

AA19 Kasım 2024 Salı 17:35 - Güncelleme:
Türkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkanı Bölük: Fransa ile sergileyeceğimiz dayanışma barışa katkı sağlamakta
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Bölük, Meclis'teki görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerinin köklü geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Fransa'da yaklaşık 800 bin Türk vatandaşının yaşadığını bildiren Bölük, bu vatandaşların iki ülke arasındaki ilişkilerde köprü görevi gördüğünü vurguladı.

"İŞBİRLİĞİMİZİ HER ALANDA GENİŞLETMEK İSTİYORUZ"

Bölük, "İşbirliğimizi her alanda genişletmek istiyoruz. NATO müttefikimiz Fransa ile sergileyeceğimiz dayanışma ve eş güdüm, bölgesel barış ile istikrara katkı sağlamaktadır. Açık ve samimi iletişim kanalı olarak parlamenter diplomasi, dostluğun pekiştirilmesi bakımından değerli işlev görmektedir." dedi.

Guerend de parlamenter diplomasinin önemli olduğunu dile getirdi.

Açıklamaların ardından görüşme, basına kapalı devam etti.

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