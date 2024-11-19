Türkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkanı Bölük: Fransa ile sergileyeceğimiz dayanışma barışa katkı sağlamakta

Bölük, Meclis'teki görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerinin köklü geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Fransa'da yaklaşık 800 bin Türk vatandaşının yaşadığını bildiren Bölük, bu vatandaşların iki ülke arasındaki ilişkilerde köprü görevi gördüğünü vurguladı.

Bölük, "İşbirliğimizi her alanda genişletmek istiyoruz. NATO müttefikimiz Fransa ile sergileyeceğimiz dayanışma ve eş güdüm, bölgesel barış ile istikrara katkı sağlamaktadır. Açık ve samimi iletişim kanalı olarak parlamenter diplomasi, dostluğun pekiştirilmesi bakımından değerli işlev görmektedir." dedi.

Guerend de parlamenter diplomasinin önemli olduğunu dile getirdi.

Açıklamaların ardından görüşme, basına kapalı devam etti.