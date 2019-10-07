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Türkiye Fransa maçı ne zaman? Fransa Türkiye milli maçı nereden canlı izlenebilecek?

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Türkiye Fransa maçı ne zaman? Fransa Türkiye milli maçı nereden canlı izlenebilecek? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Türkiye ile Fransa 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında Fransa'da karşılaşacak. Fransa ve İzlanda'nın önünde 15 puanla lider durumda bulunan A Milli Takım rakibini deplasmanda yenerek zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Türkiye Fransa mili maçı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Türkiye Fransa maçı ne zaman? Fransa Türkiye milli maçı nereden canlı izlenebilecek? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. A Milli Takımımız 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Ekim'de deplasmanda Fransa ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Grupta 15 puanla lider durumda bulunan Türkiye Arnavutluk'u mağlup ettikten sonra karşılaşacağı Fransa'yı da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Türkiye Fransa maçı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN? 
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü ise Fransa ile mücadele edecek. 
 
FRANSA TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NEREDEN CANLI İZLENEBİLECEK?
Fransa-Türkiye karşılaşması, 14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te Stade de France'da oynanacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Türkiye Fransa maçı canlı izlenebilecek. 
 

 
Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
 
Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
 
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)
 

 
Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
 
Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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