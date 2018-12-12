Türkiye Fransa'daki saldırıyı lanetledi Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'Fransa'nın Strazburg kentinde dün masum insanları hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınları başta olmak üzere Fransa halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.' ifadesi kullanıldı.