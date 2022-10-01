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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan çağrı: HDP kapatılsın

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, 'terör örgütü PKK ile iltisaklı' olduğu gerekçesiyle HDP'nin kapatılması için eylem yaptı.

AA1 Ekim 2022 Cumartesi 14:43 - Güncelleme:
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan çağrı: HDP kapatılsın
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Vakıf Genel Başkanı Lokman Aylar ile birlikte dövizler ve Türk bayrağı taşıyan grup, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "İdam gelsin, idam istiyoruz" şeklinde slogan atarak, TBMM'nin yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda toplandı.

Burada grup adına açıklama yapan Aylar, HDP'nin "şiddeti ve terörü siyasal bir araç olarak kullanan, anayasal düzeni yıkmak için şiddeti savunan" bir parti olduğunu söyledi.

Aylar, şunları kaydetti:

"HDP bir daha Meclis'e girememek üzere kapatılsın. Meclisimizde terörist görmek istemiyoruz. HDP'li vekillerin milletvekilliklerini düşürün, yargılayın ve asın. Anayasamızda yapılacak değişikliklerle terör ile bağlantılı olanların siyasi parti kurmaları engellenmelidir. Yapılacak değişiklikler referandumla milletimize sorulmalı ve bu konuda milletimizin kararına saygı duyulmalıdır. Böylece demokrasi havariliği yaparak kravatlı terörist Selahattin Demirtaş'a şefaatçi olanların sesleri kesilecek, terör güzellemeleri yapanların oyunları bozulacaktır."

Bu arada eylem alanında üzerinde "vatana ihanete idam istiyoruz, idam gelsin" yazılı döviz bulunan darağacı da yer aldı.

  • Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı

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