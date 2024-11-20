Türkiye Gazze'den elini hiç çekmedi! 1 yılda dev yardım…

İsrail'in soykırımını tüm platformlarda dünyaya duyuran ve akan kanın durması için en çok diplomatik çabayı sarf eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve STK'ları Gazze'de evsiz, yersiz kalan sivillerin de yardımına koştu.

İşgalci ve soykırımcı İsrail, 2007 yılından bu yana abluka altında tuttuğu Gazze'ye; 2021 yılında yoğun saldırılar yapmış, çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 45'bini geçti. Yaralananların sayısı 100 binin üzerinde.

BM rakamlarına göre ise İsrail'in son saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin sayısı 2 milyon oldu.

İsrail'in uyguladığı sistematik soykırım nedeniyle Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Deniz Feneri Derneği tam da böyle bir ortamda Gazze'de yüz binlerce kişiye insani yardım ulaştırdı.

Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik geniş kapsamlı yardımlarını sürdürmeye de devam ediyor.

İsrail ambargolarına rağmen yardım ulaştırmayı başaran dernek, yapılan bağışlarla sıcak yemek, gıda kolileri, un yardımı ve hijyen setleri dağıtımı yapıyor.

Ayrıca kurban bağışları ile Mısır'da kesilen etler Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

Bu yardımlar, bağışçılardan gelenlerle gerçekleştiriliyor ve Gazze'nin zor geçen günlerini hafifletmeyi hedefliyor.

Dernek, ekmek, gıda kolisi ve hijyen setleri dağıtımında bulunurken çatışmaların yaşandığı bölgelerde kurulan mobil mutfaklarda sıcak yemek dağıtılıyor.

Gazze'ye yönelik son saldırıların başladığı tarihten bu yana Deniz Feneri tarafından şehirde; sadece sıcak yemek değil içme suyu, besin takviyesi halı ve elbise yardımı da yapıldı.