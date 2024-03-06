Türkiye, Gazze'ye en çok insani yardım ulaştıran ülkelerden oldu

İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünün (COGAT) internet sitesinde yayımlanan verilere göre, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan ile birlikte İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok insani yardım ulaştıran ülkelerden oldu.

İsrail'in engellemelerinin devam ettiği ve girişine çok az miktarda izin verdiği yardımların yüzde 25'i BAE, yüzde 20'si Suudi Arabistan ve yüzde 17'si de Türkiye'den gönderildi. Türkiye'yi yüzde 8 ile Katar ve yüzde 3 ile Kuveyt takip etti.

Bununla birlikte Gazze Şeridi'ne girmesine izin verilen toplam 74 ambulansın 7'si Türkiye tarafından bağışlanırken, Türkiye, Mısır ve BAE'nin koordinasyonunda 3 bin 201 hasta ve yaralı yanlarında 724 refakatçiyle ülke dışında tedavi edilmek üzere Gazze Şeridi'nden tahliye edildi.

Türkiye, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Mısır ile koordinasyon halinde Gazze'ye kapsamlı insani yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Öte yandan Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından sağlık hizmetine ulaşamayan hasta ve yaralılara yönelik yardımlarını da sürdürüyor. Bu çerçevede Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonunda yürütülen tahliye sürecinde tedavilerine devam edemeyen hasta ve yaralılar için 8 kez tahliye operasyonu gerçekleştirdi.

Dünya genelinde çok sayıda ülke Mısır toprakları üzerinden Gazze'ye ulaştırılmak üzere insani yardım gönderdi ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle bu yardımların çok büyük bölümü Mısır'da beklemeye devam ediyor. İsrail, Mısır sınırındaki Refah sınır kapısından Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için yapılan uluslararası çağrıları da dikkate almıyor.



Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında Gazze'ye insani yardımlara izin verilmesi konusunda aldığı geçici tedbir kararını da uygulamayı reddediyor.