Türkiye genç nüfusta Avrupa’yı solladı 

Avrupa İstatistik Ofisi ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin 15-24 yaş grubundaki 13 milyon genç nüfusun, İsveç’ten Macaristan’a Belçika’dan Yunanistan’a AB üyesi 20 ülkenin toplam nüfusundan fazla olduğu kayıtlara geçti. AB üyesi ülkelerin bu yaş grubundaki genç nüfusu toplamda 56 milyona yaklaşırken, Türkiye’deki genç nüfus, bu rakamın yaklaşık 4’te 1’ine karşılık geliyor.

EN YAŞLI BULGARİSTAN

Ülkedeki genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15.8’ini oluştururken, AB ortalaması yüzde 10.8 olarak gerçekleşti. Avrupa genelinde Türkiye’yi, yüzde 13.2 genç nüfus oranıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 12.8 ile Danimarka ve yüzde 12.4 ile İrlanda takip etti. AB’de en düşük genç nüfus oranına sahip ülke yüzde 9.1 ile Bulgaristan oldu.