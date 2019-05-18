20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye genç nüfusta Avrupa’yı solladı 

Avrupa’nın en genç ülkesi Türkiye, 13 milyona ulaşan genç nüfusuyla Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa İstatistik Ofisi ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin 15-24 yaş grubundaki 13 milyon genç nüfusun, İsveç’ten Macaristan’a Belçika’dan Yunanistan’a AB üyesi 20 ülkenin toplam nüfusundan fazla olduğu kayıtlara geçti. AB üyesi ülkelerin bu yaş grubundaki genç nüfusu toplamda 56 milyona yaklaşırken, Türkiye’deki genç nüfus, bu rakamın yaklaşık 4’te 1’ine karşılık geliyor. 

EN YAŞLI BULGARİSTAN 

Ülkedeki genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15.8’ini oluştururken, AB ortalaması yüzde 10.8 olarak gerçekleşti. Avrupa genelinde Türkiye’yi, yüzde 13.2 genç nüfus oranıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 12.8 ile Danimarka ve yüzde 12.4 ile İrlanda takip etti. AB’de en düşük genç nüfus oranına sahip ülke yüzde 9.1 ile Bulgaristan oldu.

''Yerli ve milli hibrit roket motorlarını geliştiriyoruz''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Annesinin canlı canlı gömdüğü bebeği 'Ping Pong' kurtardı

Annesinin canlı canlı gömdüğü bebeği 'Ping Pong' kurtardı

'Bir kez daha İstanbul için yola çıktık'

'Bir kez daha İstanbul için yola çıktık'

'Abart'anlara trafikten men

'Abart'anlara trafikten men

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

FETÖ'cü müdüre 2'nci cinsel taciz davası

FETÖ'cü müdüre 2'nci cinsel taciz davası

Başkan Erdoğan: İki seçim birbirinden ayrılmalı

Başkan Erdoğan: İki seçim birbirinden ayrılmalı

Çin'den ABD'ye tepki

Çin'den ABD'ye tepki

Torba teklif TBMM'de

Torba teklif TBMM'de
 

POPÜLER HABERLER

E-5 karayolunu birbirine katan lüks otomobilli maganda kamerada

E-5 karayolunu birbirine katan lüks otomobilli maganda kamerada

Altay tankı ASELSAN tarihine geçti

Altay tankı ASELSAN tarihine geçti

322 metrede nefes kesen çalışma

322 metrede nefes kesen çalışma

Game of Thrones'ta hayal kırıklığı! İmza sayısı 500 bini aştı

Game of Thrones'ta hayal kırıklığı! İmza sayısı 500 bini aştı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA