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Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Türkiye Gençlik Zirvesi- 3'te Gündem: Güçlü Yanım Türkiye

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi- 3 “Güçlü Yanım Türkiye” başlıklı program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 12 Mayıs Cuma günü İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

9 Mayıs 2023 Salı 15:48 - Güncelleme:
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Türkiye Gençlik Zirvesi- 3'te Gündem: Güçlü Yanım Türkiye
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Türkiye Gençlik STK'ları Platformu olarak düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi TGZ, Türkiye'de gençliğin deneyimlerini, ilgi alanlarını ve gündemlerini ele alan bir etkinlik dizisidir. İki yılda bir farklı tema ile düzenlenen TGZ'nin bu yıl teması 'Güçlü Yanım Türkiye' olarak belirlenmiştir. Bu tema ile ülkemizin güçlü geleceğine katkı sağlayan kişileri ön plana çıkararak, gençlere örnek olmaları ve sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaya teşvik oluşturmaları hedeflenmektedir. Ülkemizde bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında başarılı olan kişileri onurlandırmak adına ödül töreni düzenlenecektir.

Gençlik alanında faaliyet yürüten kurum temsilcilerimiz, karar alıcılar, araştırmacılar, paydaşlarımız, 18-30 yaş aralığındaki gençlerimizin katılımı ve Pelin Çift 'in sunumları ile düzenlenecektir. Etkinlik alanları, konser, fuaye ve hediyelerle dopdolu bir etkinlik siz gençleri bekliyor. Türkiye Gençlik Zirvesi- 3 'Güçlü Yanım Türkiye' etkinliği Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 12 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir.

  • Türkiye Gençlik STK’ları Platformu
  • Türkiye Gençlik Zirvesi TGZ

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