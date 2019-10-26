18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/5' denetimleri gerçekleştirildi

İSTANBUL'un birçok noktasında eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/5' denetimleri gerçekleştirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla saat 16.00'da başladı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğinde görev aldığı ve havadan polis helikopterinin destek verdiği denetimlerde durdurulan araçlar didik didik arandı. Cevizli'deki denetimde  "Zoro" isimli narkotik arama köpeği ile de otomobillerin içi arandı. Şüpheli görülen kişilerde Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi. 
 

Rusya duyurdu! İlk defa yapılacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonr