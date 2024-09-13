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81 ilde silah kaçakçılığına yönelik “Mercek-25” operasyonları

81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “MERCEK-25” operasyonlarında 2738 silah ele geçirilirken 2459 kişi hakkında işlem yapıldı.

AA13 Eylül 2024 Cuma 07:58 - Güncelleme:
81 ilde silah kaçakçılığına yönelik “Mercek-25” operasyonları
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-25" operasyonlarında 2 bin 459 şüpheliye işlem yapıldığını, 2 bin 738 silah ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlar sonucu evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 2 bin 738 silah ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisini verdi.

"Ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.️" ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valiler, kaymakamlar ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ile emniyet güçlerini tebrik etti.

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