Türkiye genelinde denetlenen 21 bin 78 okul servisinden bin 70'inin sürücüsüne ceza yazıldı, 167 araç ise trafikten men edildi İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda denetlenen 21 bin 78 okul servisinden bin 70'inin sürücüsüne ceza yazıldığı, 167 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.