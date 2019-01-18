12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3588
  • 6,106
  • 222.271
  • 97.467
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye genelinde denetlenen 21 bin 78 okul servisinden bin 70'inin sürücüsüne ceza yazıldı, 167 araç ise trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda denetlenen 21 bin 78 okul servisinden bin 70'inin sürücüsüne ceza yazıldığı, 167 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vatandaştan CHP´li İmamoğlu´na: Ben Tayyip´ten vazgeçmem

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Oyun bozuldu, Türkiye tuzağa düşmedi

Oyun bozuldu, Türkiye tuzağa düşmedi

Filistinli Akl, gizlice ABD'ye iade edildi

Filistinli Akl, gizlice ABD'ye iade edildi

'Cumhurbaşkanı Erdoğan destek vermeseydi gerçekleşmezdi'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan destek vermeseydi gerçekleşmezdi'

Satürn milyarlarca yıl halkasızmış

Satürn milyarlarca yıl halkasızmış

Bilal Erdoğan'a kumpas: İfadeye çağırıp tutuklayacaklardı

Bilal Erdoğan'a kumpas: İfadeye çağırıp tutuklayacaklardı

Katar onlarcasını bedavaya gönderdi

Katar onlarcasını bedavaya gönderdi

Bu yıl da gündemden düşmeyecek

Bu yıl da gündemden düşmeyecek

Pentagon duyurdu: İsrail'le anlaşan ABD uzaydan vuracak

Pentagon duyurdu: İsrail'le anlaşan ABD uzaydan vuracak
 

POPÜLER HABERLER

Afrin´de karne heyecanı

Afrin´de karne heyecanı

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

Diriliş Ertuğrul 132.bölüm! Ertuğrul Bey'e hain saldırı

Diriliş Ertuğrul 132.bölüm! Ertuğrul Bey'e hain saldırı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA