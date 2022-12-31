Türkiye genelinde güvenlik had safhada!

İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Seymenoğlu, GAMER'de ülke genelinde yapılan denetimleri izledi.

Görev başındaki emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeliyle kurulan canlı bağlantıda illerde ve bölgelerdeki tedbirlere ilişkin bilgi alan Seymenoğlu, karadan, havadan ve denizden yapılan kontrolleri takip etti.

Seymenoğlu, helikopter ile havadan tedbir denetimi kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Saraç ve Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlhan Murat Kulalar'a bağlandı. Kulalar, il genelinde havadan gerçekleştirilen denetimleri helikopterden aktardı.

Eskişehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal İlhan'dan da yılbaşı denetimleri hakkında bilgi alan Seymenoğlu, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı personelce gerçekleştirilen denetimler hakkında da bilgilendirildi. Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Seymenoğlu'na Tokat-Niksar Yolu'nda gerçekleştirilen kontroller hakkında bilgi verdi.

- TCSG UMUT-1 SAHİL GÜVENLİK BOTUNA CANLI BAĞLANTI

Seymenoğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personelce gerçekleştirilen tedbir denetimleriyle ilgili olarak da İzmir ve Van'a bağlandı. İzmir Aliağa yakınlarında görevde olan TCSG-703 (UMUT-1) isimli sahil güvenlik botunda yer alan personele bağlanarak bilgi alan Seymenoğlu, buradaki personelin de yeni yılını tebrik etti.

Sonrasında Sahil Güvenlik Van Grup Komutanlığı'na bağlanan ve buradaki tedbir denetimleri hakkında da bilgi alan Seymenoğlu, özellikle göçmen kaçakçılığı noktasında Van Gölü'nde icra edilen operasyonların önemine dikkati çekti.

Öte yandan Seymenoğlu'na, İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan, GAMER Başkanı Hakan Kafkas, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkan Vekili Jandarma Albay Gülhan Kılıç, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Vedat Mercan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Kıdemli Albay Mete Çağlar eşlik etti.