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Avrupa'nın güvenliği Türkiye olmadan sağlanamaz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa'nın güvenliğini Türkiye gibi ülkeler olmadan sağlamanın mümkün olmadığını söyledi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Avrupa'nın güvenliği terörle mücadele konusunda kilit öneme sahip olan Türkiye gibi ülkeler olmadan sağlanamaz." dedi. 
 
Berlin'deki German Atlantic Society adlı kuruluşta bir konuşma yapan Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerin Avrupa güvenliğinde önemli rol oynadığına işaret etti. 
 
Avrupa'nın kendi savunma kabiliyetini geliştirme yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, bunun transatlantik ilişkileri güçlendirecek şekilde yapılması durumunda NATO'yu da kuvvetlendireceğini ifade etti. 
 
Stoltenberg, İngiltere'nin birlikten ayrılmasının ardından NATO'nun savunmasının yüzde 80'inin AB üyesi olmayan ülkeler tarafından karşılanacağına dikkati çekti.
 
"Avrupa'nın güvenliği Türkiye olmadan sağlanamaz"
 
Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki istikrarsızlığa karşı mücadele ettiğini belirten Stoltenberg, "Avrupa'nın güvenliği terörle mücadele konusunda kilit öneme sahip olan Türkiye gibi ülkeler olmadan sağlanamaz." vurgusu yaptı.

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